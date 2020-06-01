ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В МІУ анонсували 33 нових спецрейси в Україну

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 17:28
В МІУ анонсували 33 нових спецрейси в Україну
Фото: літак (Pixabаy)

На сайтах авіакомпаній можна купити квитки на ці рейси

У понеділок, 1 червня, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував 33 нових спецрейси в Україну. Цими рейсами з-за кордону евакуюють українців до відновлення регулярного авіасполучення.

Про це Криклій написав у своєму Telegram-каналі.

У список анонсованих рейсів потрапили такі міста: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авів, Лондон, Берлін, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Гельсінкі, Аліканте, Неаполь, Стамбул, Софія, Гамбург, Дубай, Рим, Єреван, Відень, Делі, Париж, Майамі, Амман, Шарм-ель-Шейх, Стокгольм, Вільнюс, Оман, Ер-Ріяд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Міністр додав, що на сайтах авіакомпаній можна знайти квитки або інформацію про ці рейси.

Фото: дата, час і авіакомпанії, які будуть здійснювати ці рейси (t.me/vladyslavkryklii)

Нагадаємо, 16 червня відновлюються регулярні рейси з Міжнародного аеропорту "Київ".

Раніше Криклій заявляв, що в Україні з 15 червня відновлять міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.

Він також сказав, що внутрішнє регулярне авіасполучення може бути відновлено і раніше зазначеної дати.

Криклій також обіцяв протягом тижня надати інформацію про відновлення авіасполучення щодо найбільш популярних туристичних напрямків для українців. Мова йде про Туреччину, Грецію, Кіпр та Грузію.

Міністр також запевнив, що ціни на авіаквитки не мають зрости.

Зазначимо, сьогодні Україна перейшла на третій етап ослаблення карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України МІУкарантинавиа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся