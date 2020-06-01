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Возможно чуть ранее: Криклий сообщил сроки возобновления авиасообщения

Новости » Общество     01.06.2020 - 10:05
Возможно чуть ранее: Криклий сообщил сроки возобновления авиасообщения
Фото: самолет (Pixabаy)

Авиасообщения с другими странами будут возобновлены по двум условиям

В Украине с 15 июня будет возобновлено международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Последнее, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, может возобновится раньше.

Об этом Владислав Криклий сообщил в эфире "Сниданка 1+1".

Как он сообщил, украинцы смогут летать по Украине и за ее пределами уже с 15 июня, а внутреннее регулярное авиасообщение может быть возобновлено и ранее указанной даты.

"Возможно внутреннее (авиасообщение - ред.) немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем", - сказал Криклий.

Он также добавил, что международное авиасообщение с другими странами будут возобновлять за двумя условиями. Первая - если страны открывают границы для украинцев. Вторая - эпидемиологическая ситуация в стране.

Кроме того, информация о возобновлении авиасообщения на наиболее популярные туристические направления для украинцев будет предоставлена в течение недели. В частности, речь идет о Турции, Греции, Кипре и Грузии.

Отметим, на один перелет вам может понадобиться несколько масок, поскольку их необходимо будет менять каждые 4 часа. Маски должны быть доступными для продажи в аэропортах.

Напомним, сегодня Украина перешла на третий этап ослабление карантина.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Греция открывает свои границы для 29 стран, однако Украины среди них нет.

Кроме того, в Украине могут возобновить авиасообщение с Австрией после 23 июня.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкраинаавиасообщениеВладислав Криклий
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