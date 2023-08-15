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У митрополита УПЦ МП Павла діагностували гострий інфаркт, - адвокат

Фото: митрополит Павло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) діагностували гострий інфаркт міокарда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал його адвоката Микиту Чекмана.

"За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда!" - написав адвокат.

Митрополита Павла раніше госпіталізували та прооперували

Нагадаємо, вчора, 14 серпня адвокат Микита Чекман повідомляв, що митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення та прооперували.

"Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання", - написав він у понеділок.

Справа митрополита Павла

Додамо, що напередодні, 7 серпня екс-намісник Києво-Печерської лаври вийшов з Лук'янівського СІЗО під 33 мільйони гривень застави. Його зобов'язали носити електронний браслет та не залишати своє місце проживання без дозволу.

Зазначимо, що митрополиту Павлу оголошено підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

І в разі доведення провини йому  загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Сам же представник Московського патріархату заперечує свою причетність до підтримки агресії РФ проти України. 

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