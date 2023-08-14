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Митрополита УПЦ МП Павла було терміново госпіталізовано. Його прооперували

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Понеділок 14 серпня 2023 18:28
Митрополита УПЦ МП Павла було терміново госпіталізовано. Його прооперували Фото: митрополит УПЦ МП Павло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Київ у понеділок, 14 серпня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав адвокат Микита Чекман.

За його словами, митрополита Павла було госпіталізували терміново. Також йому провели оперативне втручання.

Варто зауважити, що раніше Апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвокатів та залишив під цілодобовим домашнім арештом митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.

Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

Того ж дня суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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