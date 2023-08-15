У митрополита УПЦ МП Павла диагностировали острый инфаркт, - адвокат

"По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!" - написал адвокат.

Митрополита Павла ранее госпитализировали и прооперировали

Напомним, вчера, 14 августа адвокат Никита Чекман сообщал, что митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) срочно госпитализировали в кардиологическое отделение и прооперировали.

"Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство", - написал он в понедельник.

Дело митрополита Павла

Добавим, что накануне, 7 августа экс-наместник Киево-Печерской лавры вышел из Лукьяновского СИЗО под 33 миллиона гривен залога. Его обязали носить электронный браслет и не покидать свое местожительство без разрешения.

Отметим, что митрополиту Павлу объявлено подозрение в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

И в случае доказательства вины ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Сам же представитель Московского патриархата отрицает свою причастность к поддержке агрессии РФ против Украины.

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