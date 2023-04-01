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Митрополит Павло отримав підозру від СБУ

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Київ, Субота 01 квітня 2023 09:00
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ Фото: митрополит Павло (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу вручили підозру. За його словами, в його домі будуть проводити обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в силових структурах і на заяву самого митрополита Павла.

Як підтвердили виданню джерела, йому вручили підозри за двома статтями, а саме його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

Що сталося

Сьогодні вранці в мережі поширилася інформація про вручення підозри колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври.

Згодом він сам підтвердив цю інформацію та повідомив, що в його домі нібито будуть проводити обшуки.

Нагадаємо, що одіозний митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) перед цим встиг викинути чергову скандальну заяву. Він звернувся із погрозами до президента Володимира Зеленського після того, як держава вимагає священників Московської церкви покинути Києво-Печерську лавру.

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