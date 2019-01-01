Митрополил Епифаний поздравил украинцев с Новым годом

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний пожелал Украине "победного завершения войны"

Предстоятель новой независимой Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым 2019 годом. Об этом сообщает РБК-Украина.

Глава украинской церкви пожелал Украине мира и победного завершения войны.

"Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины и возвращения аннексированного Крыма, а значит - наступление мира на нашей многострадальной родине. Пусть всех нас бережет Господь! С Новым годом, дорогие украинцы", - написал митрополит в своем Twitter.

Напомним, недавно митрополит Епифаний сообщал, что начало процедуры предоставление Вселенским патрірхатом томоса Православной церкви Украины состоится за день до совместного богослужения патриарха Варфоломея с митрополитом Епифанием. В частности, процедура предоставления томоса начнется 5 января 2019.

Добавим, что ранее в Соединенных Штатах Америки приветствовали создание Православной церкви Украины и назначение митрополита Епифания ее предстоятелем.