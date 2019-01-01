Митрополил Епіфаній привітав українців з Новим роком

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній побажав Україні "переможного завершення війни"

Предстоятель нової незалежної Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців із Новим 2019 роком. Про це повідомляє РБК-Україна.

Глава української церкви побажав Україні миру та переможного завершення війни.

"Нехай новий рік благості Божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а відтак - настання миру на нашій багатостраждальній батьківщині. Нехай усіх нас береже Господь! З Новим роком, дорогі українці", - написав митрополит у своєму Twitter.

Нагадаємо, нещодавно митрополит Епіфаній повідомляв, що початок процедури надання Вселенським патрірхатом томосу для Православної церкви України відбудеться за день до спільного богослужіння патріарха Варфоломія із митрополитом Епіфанієм. Зокрема, процедура надання томосу розпочнеться 5 січня 2019.

Додамо, що раніше у Сполучених Штатах Америки привітали створення Православної церкви України та призначення митрополита Епіфанія її предстоятелем.