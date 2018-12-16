Епіфаній: церква не буде приймати вагомі рішення до томосу

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній уточнив, що томос юридично оформить автокефалію

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній (Думенко) виключив прийняття вагомих рішень щодо церкви до отримання томосу про автокефалію. Про це він заявив після літургії в Михайлівському соборі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Епіфаній зазначив, що Православна церква України не буде до отримання томосу приймати жодних вагомих рішень.

"Томос - це той документ, який уже нас юридично оформить як незалежну автокефальну церкву. Після цього документа ми будемо формувати всі органи, які будуть керувати і брати участь у розбудові цієї церкви", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні у своєму зверненні після Об'єднавчого собору Епіфаній закликав всіх українських архієреїв приєднатися до єдиної помісної церкви.

"Я б хотів закликати всіх наших братів-архієреїв, всіх вірних, до новоствореної єдиної української православної церкви. Двері нашої церкви відкриті для всіх. Ми закликаємо всіх до єднання, ми закликаємо всіх бути в цій визнаній єдиній помісній українській православній церкві", - заявив Єпіфаній.

Зазначимо, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) не виключає, що після томосу у Криму можуть початися репресії проти українського духовенства.