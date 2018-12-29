Єпіфаній розповів, що може розділити Українську церкву

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

За його словами, календарне питання може розділити Українську церкву

Православна церква України поки що не готова до календарної реформи, і це питання певною мірою може розділити Українську церкву. Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" розповів предстоятель незалежної помісної ПЦУ митрополит Епіфаній, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, починаючи будівництво єдиної помісної Православної церкви, потрібно уникати тих питань, які поділяють.

"Календарний питання зараз теж певною мірою може розділити українську церкву", - зазначив Епіфаній, коментуючи питання про перехід до святкування Різдва за новим стилем, 25 грудня.

Митрополит зазначив, що дане питання є болючим, тому що не всі українці до кінця розуміють календарну реформу.

Нагадаємо, початок процедури надання Вселенським патріархатом томосу для Православної церкви України (ПЦУ) відбудеться за день до спільного богослужіння патріарха Варфоломія з митрополитом Епіфанієм.

Також у Вселенському патріархаті назвали офіційну дату вручення томосу.