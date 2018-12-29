Епіфаній назвав дату початку процедури надання томосу для ПЦУ

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Підписання томосу для Православної церкви України відбудеться за день до спільного богослужіння Варфоломія та Епіфанія

Початок процедури надання Вселенським патрірхатом томосу для Православної церкви України (ПЦУ) відбудеться за день до спільного богослужіння патріарха Варфоломія із митрополитом Епіфанієм. Про це предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає РБК-Україна.

За словами митрополита, процедура надання томосу розпочнеться 5 січня 2019.

"Там вперше ми разом, як предстоятелі незалежної помісної православної церкви й Вселенський патріарх Варфоломій подякуємо Богові найперше молебнем в храмі Святого Юрія-Переможця на Фанарі й потім буде офіційне підписання томосу Вселенським патріархом на Фанарі 5 січня", - сказав митрополит.

Також він додав, що наступного дня, 6 січня, відбудеться перше особисте богослужіння Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелся ПЦУ Епіфанія.

"Після урочистого богослужіння, після урочистої літургії буде вручено томос про автокефалію", - резюмував Епіфаній.

Нагадаємо, раніше Вселенський патріархат привітав Україну з успішним завершенням Об'єднавчого собору та заснуванням нової Православної автокефальної церкви і запросив новообраного митрополита Епіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі (Туреччина) 6 січня. Також у Вселенському патріархаті назвали офіційну дату вручення томосу.