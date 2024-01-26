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Страны Балтии договорились о едином применении санкций против РФ и Беларуси

Пятница 26 января 2024 21:30
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Страны Балтии договорились о едином применении санкций против РФ и Беларуси Архивное фото: Таможни стран Балтии договорились о едином применении санкций против РФ и Беларуси (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Дмитрий Браславский

Главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Это соглашение подтверждает декларацию, подписанную премьер-министрами стран Балтии 20 декабря прошлого года.

Таможенные органы стран Балтии договорились усилить контроль за санкционными товарами, экспортируемыми в Россию и Беларусь или следующими транзитом через них в третьи страны.

Теперь силовики могут требовать декларацию от производителя товара.

13-й пакет санкций против РФ

ЕС приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых могут быть введены эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.

При этом Чехия хочет включить в 13-й пакет санкций ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.

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