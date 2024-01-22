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Чехія запропонувала обмежити пересування російських дипломатів у ЄС

Понеділок 22 січня 2024 22:30
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Чехія запропонувала обмежити пересування російських дипломатів у ЄС Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чехія запропонувала обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеські новини".

Чехія намагається включити цю вимогу в 13-й пакет санкцій проти Росії, який готує Євросоюз. Зараз Прага збирає підтримку своєї пропозиції.

"Уся увага зараз прикута до позачергової Європейської ради (відбудеться 1 лютого, - ред.), на якій вирішуватиметься питання щодо макрофінансової допомоги (для України, - ред.)", - заявив Ліпавський.

Він зазначив, що в контексті України Європейському Союзу також важливо зосередитися на спільній стратегії щодо Росії.

"Це давні дебати, які не вітаються тут, у ЄС, але я думаю, що якщо ми вступаємо в третій рік російської війни, то маємо бути спроможними поставити деякі запитання", - сказав він.

Санкції проти Росії

У грудні ЄС ввів у дію 12-й пакет санкції проти РФ . Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

До санкційного пакету увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було запроваджено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо і сталь, а також до списку внесли значну кількість додаткових фізичних і юридичних осіб.

Детальніше про останній пакет читайте у матеріалі РБК-Україна "ЄС прийняв 12-й пакет санкцій проти Росії: з ким і чим не зможе торгувати агресор".

Раніше Bloomberg повідомляв, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії на річницю вторгнення в Україну.

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