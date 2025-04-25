Мита Трампа: США і Південна Корея близькі до підписання торговельної угоди

Сполучені Штати та Південна Корея наблизилися до укладання нової торговельної "угоди про взаємопорозуміння", що може послабити митний тиск і вплинути на глобальні ринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що в четвер, 23 квітня, представники країн провели успішні двосторонні переговори та можуть погодити нову угоду вже наступного тижня.

"Ми провели дуже успішну двосторонню зустріч. Ймовірно ми просуваємося швидше, ніж я очікував, і вже наступного тижня почнемо обговорювати технічні деталі, щоб досягнути угоди про взаєморозуміння", - зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент під час прес-брифінгу в Білому домі.

Подробиці щодо змісту можливої угоди не оприлюднюються.

Міністр фінансів Південної Кореї Чхве Сан Мок заявив, що сторони планують завершити переговори до початку липня - до завершення періоду 90-денної відстрочки.

За його словами, зустріч "заклала базову основу для подальших обговорень шляхом звуження кола питань і формування спільного бачення графіку".

Республіка Корея - одна з перших

Південна Корея (офіційно - Республіка Корея) стала однією з перших країн, що розпочали прямі перемовини з Вашингтоном після аналогічних консультацій Японії. Переговори відбулися за участі міністра фінансів Чхве, міністра промисловості Ан Дук Гина і торгового представника США Джемісона Гріра.

Серед ключових тем - суднобудування, енергетична співпраця, валютна політика та нетарифні бар’єри. У найближчі тижні заплановані переговори на робочому рівні між фінансовими відомствами двох країн.

Переговори США та Південної Кореї відбуваються на тлі ринкової турбулентності, спричиненої суперечливою позицією президента Трампа щодо тарифів і дій Федеральної резервної системи. Попри зацікавленість у досягненні торгових домовленостей, жодна з них ще не була офіційно укладена.

У Bloomberg Economics зазначають, що перші кроки делегації з Південної Кореї є позитивними, однак справжнє випробування попереду та відбудеться на етапі конкретних переговорів.

На початку квітня Трамп провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків президента Південної Кореї Хан Док Су. Лідери обговорили мита, суднобудування та військову підтримку. Згодом Трамп заявив, що "ймовірність великої угоди для обох країн є дуже високою".

Сеул наразі готує низку пропозицій для зменшення торговельного профіциту з США, який у 2024 році зріс на 25% - до 55,7 млрд доларів. За даними митниці, обсяги південнокорейського експорту в першій половині квітня скоротилися на 5,2% у річному вимірі.