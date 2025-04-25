Мита Трампа: США і Південна Корея близькі до підписання торговельної угоди
Сполучені Штати та Південна Корея наблизилися до укладання нової торговельної "угоди про взаємопорозуміння", що може послабити митний тиск і вплинути на глобальні ринки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання зазначає, що в четвер, 23 квітня, представники країн провели успішні двосторонні переговори та можуть погодити нову угоду вже наступного тижня.
"Ми провели дуже успішну двосторонню зустріч. Ймовірно ми просуваємося швидше, ніж я очікував, і вже наступного тижня почнемо обговорювати технічні деталі, щоб досягнути угоди про взаєморозуміння", - зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент під час прес-брифінгу в Білому домі.
Подробиці щодо змісту можливої угоди не оприлюднюються.
Міністр фінансів Південної Кореї Чхве Сан Мок заявив, що сторони планують завершити переговори до початку липня - до завершення періоду 90-денної відстрочки.
За його словами, зустріч "заклала базову основу для подальших обговорень шляхом звуження кола питань і формування спільного бачення графіку".
Республіка Корея - одна з перших
Південна Корея (офіційно - Республіка Корея) стала однією з перших країн, що розпочали прямі перемовини з Вашингтоном після аналогічних консультацій Японії. Переговори відбулися за участі міністра фінансів Чхве, міністра промисловості Ан Дук Гина і торгового представника США Джемісона Гріра.
Серед ключових тем - суднобудування, енергетична співпраця, валютна політика та нетарифні бар’єри. У найближчі тижні заплановані переговори на робочому рівні між фінансовими відомствами двох країн.
Переговори США та Південної Кореї відбуваються на тлі ринкової турбулентності, спричиненої суперечливою позицією президента Трампа щодо тарифів і дій Федеральної резервної системи. Попри зацікавленість у досягненні торгових домовленостей, жодна з них ще не була офіційно укладена.
У Bloomberg Economics зазначають, що перші кроки делегації з Південної Кореї є позитивними, однак справжнє випробування попереду та відбудеться на етапі конкретних переговорів.
На початку квітня Трамп провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків президента Південної Кореї Хан Док Су. Лідери обговорили мита, суднобудування та військову підтримку. Згодом Трамп заявив, що "ймовірність великої угоди для обох країн є дуже високою".
Сеул наразі готує низку пропозицій для зменшення торговельного профіциту з США, який у 2024 році зріс на 25% - до 55,7 млрд доларів. За даними митниці, обсяги південнокорейського експорту в першій половині квітня скоротилися на 5,2% у річному вимірі.
Митна війна Трампа
На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт зі 180 країн світу, які є основними торговельними партнерами країни.
Однак 9 квітня глава Білого дому на 90 днів встановив єдину митну ставку для всіх країн, окрім Китаю, на рівні 10%. Адміністрація Трампа розраховує укласти індивідуальні торговельні угоди з кожною країною світу.
Південна Корея наразі перебуває під дією 25% імпортного мита, яке тимчасово знижене до 10% на 90 днів. Водночас, країна залишається під загрозою нових мит США на імпорт автомобілів, сталі й алюмінію.
Раніше повідомлялося, що в середу, 23 квітня, головний торговий представник Південної Кореї прибув до Вашигнтона для переговорів зі США.
Більше сотні країн світу звернулися до адміністрації Трампа з проханням про переговори щодо послаблення мит.
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