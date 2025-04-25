Пошлины Трампа: США и Южная Корея близки к подписанию торгового соглашения

Соединенные Штаты и Южная Корея приблизились к заключению нового торгового "соглашения о взаимопонимании", что может ослабить таможенное давление и повлиять на глобальные рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что в четверг, 23 апреля, представители стран провели успешные двусторонние переговоры и могут согласовать новое соглашение уже на следующей неделе.

"Мы провели очень успешную двустороннюю встречу. Вероятно мы продвигаемся быстрее, чем я ожидал, и уже на следующей неделе начнем обсуждать технические детали, чтобы достичь соглашения о взаимопонимании", - отметил министр финансов США Скотт Бессент во время пресс-брифинга в Белом доме.

Подробности относительно содержания возможного соглашения не разглашаются.

Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что стороны планируют завершить переговоры до начала июля - до завершения периода 90-дневной отсрочки.

По его словам, встреча "заложила базовую основу для дальнейших обсуждений путем сужения круга вопросов и формирования общего видения графика".

Республика Корея - одна из первых

Южная Корея (официально - Республика Корея) стала одной из первых стран, начавших прямые переговоры с Вашингтоном после аналогичных консультаций Японии. Переговоры состоялись при участии министра финансов Чхве, министра промышленности Ан Дук Гина и торгового представителя США Джемисона Грира.

Среди ключевых тем - судостроение, энергетическое сотрудничество, валютная политика и нетарифные барьеры. В ближайшие недели запланированы переговоры на рабочем уровне между финансовыми ведомствами двух стран.

Переговоры США и Южной Кореи проходят на фоне рыночной турбулентности, вызванной противоречивой позицией президента Трампа относительно тарифов и действий Федеральной резервной системы. Несмотря на заинтересованность в достижении торговых договоренностей, ни одна из них пока что не была официально заключена.

В Bloomberg Economics отмечают, что первые шаги делегации из Южной Кореи являются положительными, однако настоящее испытание впереди и состоится на этапе конкретных переговоров.

В начале апреля Трамп провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су. Лидеры обсудили пошлины, судостроение и военную поддержку. Впоследствии Трамп заявил, что "вероятность большой сделки для обеих стран очень высока".

Сеул сейчас готовит ряд предложений для уменьшения торгового профицита с США, который в 2024 году вырос на 25% - до 55,7 млрд долларов. По данным таможни, объемы южнокорейского экспорта в первой половине апреля сократились на 5,2% в годовом измерении.