Південна Корея відправить парламентера до США, щоб домогтися скасування мит Трампа
Головний торговий представник Південної Кореї вирушить у середу до Вашингтона, щоб почати торговельні переговори зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише ЗМІ, країну відвідає міністр промисловості Південної Кореї Ан Дук-Гин. Це буде його третій візит після інавгурації президента США Дональда Трампа. Південнокорейський представник приєднається до міністра фінансів своєї країни Чхве Сан-Моку, щоб разом провести зустріч із главою Мінфіну США Скоттом Бессентом і торговим представником Америки Джеймісоном Гріром.
"Консультації проводяться за пропозицією США, і наразі ми узгоджуємо деталі графіка і порядку денного", - йдеться в заяві Міністерства промисловості Південної Кореї.
Крім того, південнокорейські чиновники готуються до можливої участі Трампа в переговорах, оскільки кілька днів тому президент США несподівано з'явився під час візиту японської делегації.
Bloomberg пише, що уряд у Сеулі розглядає кілька пакетів для подання адміністрації Трампа, щоб скоротити торговельний профіцит країни зі США. Зокрема, співпраця в суднобудуванні, проєкт трубопроводу на Алясці та поділ витрат на оборону - це деякі теми, які можуть бути обговорені за столом переговорів.
Видання зазначає, що Південна Корея отримала 25% тариф від США, який був тимчасово знижений на 10% на 90 днів. Крім того, країна зіткнулася з 25% митом на поставки автомобіля, сталі та алюмінію.
У зв'язку з цим Південна Корея прагне стати однією з перших країн, яка переконає адміністрацію Трампа пом'якшити або скасувати мита на свої поставки.
Нагадаємо, минулого тижня глава економічної ради при Білому домі Кевін Хассетт заявив, що кількість країн, які зв'язалися зі США для переговорів про мита, зросла до 130.
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