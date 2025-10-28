За мить від трагедії. Боєць ЗСУ збив російський дрон, який атакував іноземних журналістів

Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти завдали удару по Костянтинівці керованою авіаційною бомбою ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

В момент атаки там перебували цивільні. Внаслідок удару загинули двоє людей, а поранено було п'ятеро.

Росіяни регулярно атакують Костянтинівку із застосуванням авіаційних бомб, артилерії, РСЗВ і дронів. Наразі жодної офіційної інформації про те, що окупанти зайшли в місто, не було.

Зазначимо, в ніч проти 27 жовтня внаслідок російського обстрілу загорівся храм Покрови Божої Матері в селі Гришине Покровського району на Донеччині. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Російські загарбники часто завдають ударів по прифронтовій Костянтинівці. Через постійні обстріли в місті припинила свою роботу багатопрофільна міська лікарня інтенсивного лікування, яка була останньою медичною установою, що діяла в місті.