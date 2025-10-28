За мгновение от трагедии. Боец ВСУ сбил российский дрон, атаковавший иностранных журналистов

Напомним, 11 октября российские оккупанты нанесли удар по Константиновке управляемой авиационной бомбой ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви.

В момент атаки там находились гражданские. В результате удара погибли два человека, а ранены были пятеро.

Россияне регулярно атакуют Константиновку с применением авиационных бомб, артиллерии, РСЗО и дронов. Пока никакой официальной информации о том, что оккупанты зашли в город, не было.

Отметим, в ночь на 27 октября в результате российского обстрела загорелся храм Покрова Божьей Матери в селе Гришино Покровского района Донецкой области. По предварительным данным, никто не пострадал.

Российские захватчики часто наносят удары по прифронтовой Константиновке. Из-за постоянных обстрелов в городе прекратила свою работу многопрофильная городская больница интенсивного лечения, которая была последним медицинским учреждением, действовавшим в городе.