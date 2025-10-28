ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

За мить від трагедії. Боєць ЗСУ збив російський дрон, який атакував іноземних журналістів

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 23:06
UA EN RU
За мить від трагедії. Боєць ЗСУ збив російський дрон, який атакував іноземних журналістів Ілюстративне фото: український військовий вчасно помітив ворожий дрон і знищив його (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

У Костянтинівці Донецької області офіцер відділення комунікації 24 ОМБр врятував іноземну знімальну групу, яку атакував російський FPV-дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 24 ОМБр імені короля Данила.

Інцидент стався під час супроводження журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad. Вона документувала пошкодження Свято-Успенського храму, які були спричинені обстрілом російських окупантів.

В цей момент FPV-дрон країни-агресорки намагався атакувати знімальну групу. Олег Петрасюк, пресофіцер 24 ОМБр, помітив безпілотник та знищив його з автомата, врятувавши життя побратимів та журналістки.

Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти завдали удару по Костянтинівці керованою авіаційною бомбою ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

В момент атаки там перебували цивільні. Внаслідок удару загинули двоє людей, а поранено було п'ятеро.

Росіяни регулярно атакують Костянтинівку із застосуванням авіаційних бомб, артилерії, РСЗВ і дронів. Наразі жодної офіційної інформації про те, що окупанти зайшли в місто, не було.

Зазначимо, в ніч проти 27 жовтня внаслідок російського обстрілу загорівся храм Покрови Божої Матері в селі Гришине Покровського району на Донеччині. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Російські загарбники часто завдають ударів по прифронтовій Костянтинівці. Через постійні обстріли в місті припинила свою роботу багатопрофільна міська лікарня інтенсивного лікування, яка була останньою медичною установою, що діяла в місті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Збройні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію