За мгновение от трагедии. Боец ВСУ сбил российский дрон, атаковавший иностранных журналистов

Украина, Вторник 28 октября 2025 23:06
За мгновение от трагедии. Боец ВСУ сбил российский дрон, атаковавший иностранных журналистов Иллюстративное фото: украинский военный вовремя заметил вражеский дрон и уничтожил его (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

В Константиновке Донецкой области офицер отделения коммуникации 24 ОМБр спас иностранную съемочную группу, которую атаковал российский FPV-дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 24 ОМБр имени короля Даниила.

Инцидент произошел во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad. Она документировала повреждения Свято-Успенского храма, которые были вызваны обстрелом российских оккупантов.

В этот момент FPV-дрон страны-агрессора пытался атаковать съемочную группу. Олег Петрасюк, пресс-офицер 24 ОМБр, заметил беспилотник и уничтожил его из автомата, спасая жизнь побратимов и журналистки.

Напомним, 11 октября российские оккупанты нанесли удар по Константиновке управляемой авиационной бомбой ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви.

В момент атаки там находились гражданские. В результате удара погибли два человека, а ранены были пятеро.

Россияне регулярно атакуют Константиновку с применением авиационных бомб, артиллерии, РСЗО и дронов. Пока никакой официальной информации о том, что оккупанты зашли в город, не было.

Отметим, в ночь на 27 октября в результате российского обстрела загорелся храм Покрова Божьей Матери в селе Гришино Покровского района Донецкой области. По предварительным данным, никто не пострадал.

Российские захватчики часто наносят удары по прифронтовой Константиновке. Из-за постоянных обстрелов в городе прекратила свою работу многопрофильная городская больница интенсивного лечения, которая была последним медицинским учреждением, действовавшим в городе.

