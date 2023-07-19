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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За місяць Україна повернула більше територій, ніж РФ захопила за рік, - британська розвідка

Фото: голова британської розвідки Річард Мур (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За місяць ведення контрнаступальних дій українські військові змогли повернути більше територій, ніж російські окупанти захопили за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови британської розвідки Річарда Мура, якого цитує CNN.

Мур заявив, що "оптимістично налаштований" щодо перемоги України у війні проти Росії, сили якої втратили динаміку на полі бою.

Він зазначив, що Україна повернула більше території за місяць, ніж росіяни змогли захопити за рік. На його думку, існує мало шансів на те, що російські війська відновлять темп.

Голова британської розвідки впевнений, що саме Україна має "визначити" кінець війни, адже, за його словами, більшість конфліктів закінчуються певними переговорами.

Контрнаступ України

Деякі союзники України заявляли, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося.

У Раді нацбезпеки США повідомляли, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

До того ж, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про "повільний" контрнаступ, адже кожен метр дається нашим захисникам кров'ю.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський також зазначав, що всі українці чекають від контрнаступу швидких результатів, але це неможливо.

Додамо, що за минулий тиждень українські захисники звільнили від окупації майже 18 кв. км територій на сході та півдні.

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ВеликобританіяКонтрнаступ ЗСУ