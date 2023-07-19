За месяц Украина вернула больше территорий, чем РФ захватила за год, - британская разведка

Мур заявил, что "оптимистично настроен" по поводу победы Украины в войне против России, силы которой потеряли динамику на поле боя.

Он отметил, что Украина вернула больше территории за месяц, чем россияне смогли захватить через год. По его мнению, существует мало шансов на то, что российские войска возобновят темп.

Глава британской разведки уверен, что именно Украина должна "определить" конец войны, ведь, по его словам, большинство конфликтов заканчиваются определенными переговорами.

Контрнаступление Украины

Некоторые союзники Украины заявляли, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось.

В Совете нацбезопасности США сообщали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

К тому же, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, ведь каждый метр дается нашим защитникам кровью.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский также отмечал, что все украинцы ждут от контрнаступления быстрых результатов, но это невозможно.

Добавим, что за прошедшую неделю украинские защитники освободили от оккупации почти 18 кв. км территорий на востоке и юге.

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