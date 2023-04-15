Местами дожди, но до +20 градусов: прогноз погоды на Пасху
В Пасху, 16 апреля, в некоторых областях Украины прогнозируют дожди. При этом в Крыму и Закарпатье прогреет до +20 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В воскресенье в Украине облачно с прояснениями.
В западных, Одесской и Николаевской областях, а ночью и в большинстве северных и центральных регионов небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков.
Температура ночью 3-8°, в восточной части и в Карпатах 0-5° тепла; днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Погода в Киевской области
В области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Напомним, в трех областях Украины произошли масштабные подтопления.
Так, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.
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