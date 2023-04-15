ua ru
Сб, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Местами дожди, но до +20 градусов: прогноз погоды на Пасху

Новина українською →
Суббота 15 апреля 2023 14:21
Местами дожди, но до +20 градусов: прогноз погоды на Пасху Фото: синоптики дали прогноз погоды на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Пасху, 16 апреля, в некоторых областях Украины прогнозируют дожди. При этом в Крыму и Закарпатье прогреет до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине облачно с прояснениями.

В западных, Одесской и Николаевской областях, а ночью и в большинстве северных и центральных регионов небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 3-8°, в восточной части и в Карпатах 0-5° тепла; днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Местами дожди, но до +20 градусов: прогноз погоды на Пасху

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, в трех областях Украины произошли масштабные подтопления.

Так, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине