Європа має визначиться з представником на мирні переговори до кінця листопада, - Зеленський

Україна прагне залучити представників країн Європи до перемовин про закінчення війни. До кінця листопада стане відомо, хто отримає переговорний мандат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу, передає Офіс президента.

Представник Європи на переговорах

За словами Зеленського, роль Європи у переговорах про закінчння війни РФ проти України дуже важлива.

"Ми хотіли залучити Європу, європейців, бо війна йде в Європі. І зрештою, ми побачимо, хто надасть гарантії безпеки та який бізнес прийде для реконструкції. Тож так, саме тому місце Європи абсолютно дуже важливе. Тож ми над цим працювали", - запевнив президент.

Він уточнив, що має на увазі європейців на різних рівнях.

"Послухайте, європейці - не один лідер, не одна країна. Але це нормально. Я маю на увазі, що ми з цим згодні. Проблема в тому, що зараз роль Європи, ближче до січня, буде все більш і більш важливою", - каже Зеленський.

На його думку, важливо, щоб Європа вела діалог безпосередньо з Україною щодо того, хто буде представником на мирних переговорах.

"Краще, щоб вони розмовляли з нами, вели діалог, а не просто чекали від нас, щоб ми прийняли, хто представлятиме Європу", - зазначив президент.

Коли треба визначитися

Зеленський додав, що обрати представника від Європи треба не пізніше кінця листопада.

"Нам потрібно прийняти рішення про те, хто представлятиме Європу на переговорах, і це буде краще, тому що вони отримають мандат на переговори - мандат від усієї Європи", - каже він.

За словами Зеленського, кожен голос буде дуже важливим і вирішальним.

"Але ці голоси дадуть мандат на переговори групі: одній людині, двом, трьом чи групі осіб", - зазначив президент.

Зеленський додав, що дуже важливо для України, коли є єдність у НАТО, та ЄС. Окрім того, є "Коаліція охочих", куди входять не тільки країни Європи.

"Ось чому я вважаю це важливим, і я сподіваюся, що не пізніше кінця листопада або, навіть краще, у Німеччині 19 листопада, це вирішиться (вибір представника Європи з мандатом на мирні переговори - ред.)", - впевнений президент.