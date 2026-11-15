Место Украины в НАТО и план на зиму: Макрон обратился к французам

Помощь Украине защищает Францию, а сама Украина имеет свое место в НАТО. Такую позицию президент Франции Эммануэль Макрон озвучил в обращении к французам после саммитов европейских лидеров в Дублине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Эммануэля Макрона в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что события в Украине напрямую касаются французов. По его словам, если Россия силой навяжет свою волю европейской стране, ослабнет вся Европа.

Именно поэтому Украина была в центре внимания девятого саммита Европейского политического сообщества и неформального Европейского совета в Дублине.

Первым приоритетом президент Франции назвал помощь Украине зимой. По его словам, последние контакты с американскими посланниками показали, что Путин не желает переговоров. Российская армия не продвигается, а наоборот, отступает и несет значительные потери.

Поэтому Путин, по мнению Макрона, делает ставку на удары по гражданским и пытается погрузить Украину во тьму этой зимой. Европа должна не дать ему этого достичь, сохраняя финансовую поддержку и помогая защищать электростанции и сети.

"Те, кто хочет урезать ресурсы Украины, по сути, хотят заставить ее к несправедливому миру. Это дух поражения. Это рецепт следующей войны", - подчеркнул Макрон.

Вторым приоритетом является работа над справедливым и продолжительным миром, к которой должна в полной мере присоединиться Европа. На саммите Европейского политического сообщества 42 страны по инициативе Франции одобрили право на принципы безопасности Европы.

Макрон также напомнил о работе Коалиции желающих, которая готовит гарантии безопасности для Украины и многонациональные силы для развертывания после прекращения огня. Сейчас в Польше продолжается обучение, которое должно показать готовность союзников, а в четверг участники коалиции собираются в Берлине.