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Место Украины в НАТО и план на зиму: Макрон обратился к французам

03:11 15.11.2026 Вс
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aimg Екатерина Коваль
Место Украины в НАТО и план на зиму: Макрон обратился к французам Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
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Помощь Украине защищает Францию, а сама Украина имеет свое место в НАТО. Такую позицию президент Франции Эммануэль Макрон озвучил в обращении к французам после саммитов европейских лидеров в Дублине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Эммануэля Макрона в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что события в Украине напрямую касаются французов. По его словам, если Россия силой навяжет свою волю европейской стране, ослабнет вся Европа.

Именно поэтому Украина была в центре внимания девятого саммита Европейского политического сообщества и неформального Европейского совета в Дублине.

Первым приоритетом президент Франции назвал помощь Украине зимой. По его словам, последние контакты с американскими посланниками показали, что Путин не желает переговоров. Российская армия не продвигается, а наоборот, отступает и несет значительные потери.

Поэтому Путин, по мнению Макрона, делает ставку на удары по гражданским и пытается погрузить Украину во тьму этой зимой. Европа должна не дать ему этого достичь, сохраняя финансовую поддержку и помогая защищать электростанции и сети.

"Те, кто хочет урезать ресурсы Украины, по сути, хотят заставить ее к несправедливому миру. Это дух поражения. Это рецепт следующей войны", - подчеркнул Макрон.

Вторым приоритетом является работа над справедливым и продолжительным миром, к которой должна в полной мере присоединиться Европа. На саммите Европейского политического сообщества 42 страны по инициативе Франции одобрили право на принципы безопасности Европы.

Макрон также напомнил о работе Коалиции желающих, которая готовит гарантии безопасности для Украины и многонациональные силы для развертывания после прекращения огня. Сейчас в Польше продолжается обучение, которое должно показать готовность союзников, а в четверг участники коалиции собираются в Берлине.

Саммиты в Дублине прошли сразу после трехсторонних переговоров в Абу-Даби, на которых, по данным источников РБК-Украина, Россия отказалась обсуждать прекращение огня. После этого посланники Трампа Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве.

В преддверии саммитов Зеленский призвал Европу определиться с представителем на мирных переговорах до конца ноября.

Тема членства Украины в НАТО снова появилась в переговорах. Зеленский рассказал, что американцы впервые спросили, согласится ли Украина выйти из Донбасса в обмен на членство в НАТО. Президент напомнил, что Украина не отдает свои земли.

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