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"Місто смерті". Росіяни мінують у Херсоні все, що можуть, - Подоляк

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти мінують у Херсоні усе, що можуть, включаючи квартири жителів. Вони хочуть перетворити місто на руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"РФ хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію", - написав він.

За словами Подоляка, росіяни за допомогою артилерії на лівому березі планують перетворити місто на руїни.

"Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що вчора Міноборони РФ віддало наказ своїм військам відступити із правого берега Дніпра та почати відхід на лівий берег.

Зазначимо, в Пентагоні повідомили, що фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона, але "процес відходу може тривати тижні".

Тим часом британська розвідка вже назвала причини відступу російських військ із Херсона. Там вважають, що відхід був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ.

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