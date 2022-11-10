"Город смерти". Россияне минируют в Херсоне все, что могут, - Подоляк

Российские оккупанты минируют в Херсоне все, что могут, включая квартиры жителей. Они хотят превратить город в руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Такой вид у "русского мира": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", - добавил Подоляк.

По словам Подоляка, россияне с помощью артиллерии на левом берегу планируют превратить город в руины.

"РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию", - написал он.

Напомним, что вчера Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

Отметим, в Пентагоне сообщили, что фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона, но процесс отхода может длиться недели.

Тем временем британская разведка уже назвала причины отступления российских войск из Херсона. Там считают, что уход был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ.

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