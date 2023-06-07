Місто під водою. З'явилися супутникові знімки Херсона після підриву Каховської ГЕС

Десятки населених пунктів у Херсонській області опинилися під водою через підрив Каховської ГЕС. З'явилися супутникові знімки наслідків затоплення у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMAP .

На супутникових знімках зображено район Корабел у Херсоні, а також місто Гола Пристань у Херсонській області.

На знімках видно, які пошкодження містам принесло руйнування греблі Каховської ГЕС російськими окупантами.

У мережі також з'явилася карта розливу води, на якій зображена динаміка за два дні.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Після цього вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів.

Через підрив дамби в Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Українські рятувальники евакуюють мешканців правого берега Херсонської області - вже вивезено понад 1,8 тисячі людей. Влада також працює над евакуацією населення з лівого окупованого берега.

Окрім того, РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.

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