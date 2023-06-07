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Город под водой. Появились спутниковые снимки Херсона после подрыва Каховской ГЭС

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Среда 07 июня 2023 18:10
Город под водой. Появились спутниковые снимки Херсона после подрыва Каховской ГЭС Фото: появились спутниковые снимки Херсона после подрыва Каховской ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Десятки населенных пунктов в Херсонской области оказались под водой из-за подрыва Каховской ГЭС. Появились спутниковые фотографии последствий затопления в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

На спутниковых снимках изображен район Корабел в Херсоне, а также город Голая Пристань в Херсонской области.

На снимках видно, какие повреждение городам принесло разрушение плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами.

В сети также появилась карта разлива воды, на которой изображена динамика за два дня.

Город под водой. Появились спутниковые снимки Херсона после подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС. После этого вода начала наполнять правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов.

Из-за подрыва дамбы в Херсонской области подтоплены 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.

Украинские спасатели эвакуируют жителей правого берега Херсонской области - уже вывезено более 1,8 тысяч человек. Власти также работают над эвакуацией населения с левого оккупированного берега.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона.

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