Україна шукає шляхи евакуації населення з окупованої частини Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка .

"Наразі на території Херсонської області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території. І ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще", - сказав він.

Клименко повідомив, що вже вдалося евакуювати 1 854 людей. Втім роботи із евакуації тривають. При цьому вивозити допомагають не лише людей, а й домашніх тварин. Після цього потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.

Рятувальники намагаються проводити роботи максимально швидко. Проте на заваді стає сильна течія, а також обстріли росіян.

Міністр підкреслив, що штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС буде працювати цілодобово скільки це буде необхідно.

"Разом із тим ми працюємо над задачами, які стоятимуть перед нами коли вода піде. Роботи дуже багато. В першу чергу це буде стосуватися екологічного забруднення. 150 т мастила витекло із машинного залу під час підриву ГЕС", - додав Клименко.

Евакуація з Херсонської області

Через підрив Каховської ГЕС вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив, що в окупованій Херсонській області треба евакуювати людей з 20 населених пунктів.

Інформації про жертв серед цивільних немає. При цьому поліція отримала три повідомлення щодо зниклих безвісти в зоні катастрофи у Херсонській області.

Більше про наслідки підриву Каховської ГЕС читайте у матеріалі РБК-Україна.

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