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Місто горить, ворог тисне: український військовий записав звернення з Бахмуту

Фото: український військовий записав звернення з Бахмуту (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бахмутський напрямок залишається найскладнішою точкою фронту. Російські окупанти продовжують тиснути на українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

Боєць 93 ОМБр "Холодний Яр" записав коротке звернення з міста-фортеці Бахмут.

"28 лютого, місто Бахмут, місто горить, ворог давить. Все буде Україна!" - сказав він.

Українські захисники продовжують стійко обороняти місто.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що найскладніша ситуація складається саме на Бахмутському напрямку, де росіяни під час наступу використовують тактику виснаження і тотального руйнування.

До того ж, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що ситуація в районі Бахмута вкрай напружена, адже окупанти кинули на цей напрямок найбільш підготовлені штурмові загони.

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