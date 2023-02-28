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Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків

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Донецька область, Вівторок 28 лютого 2023 08:46
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків Фото: командувач Сухопутних військ ВСУ генерал-полковник Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Ситуація у районі Бахмута (Донецька область) вкрай напружена. Ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера".

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Ситуація в районі Бахмут вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто", - заявив генерал.

При цьому Сирський зазначив, що у боях за Бахмут українські військові показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що ситуація на фронті складна, а найскладніша залишається саме на Бахмутському напрямку на Донеччині.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого, Бахмут продовжує залишатися епіцентром удару російських сил. На північ від міста, в районі Ягідного, точаться жорстокі бої.

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