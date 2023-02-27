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Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 20:18
Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Ситуація на фронті складна, а найскладнішою вона залишається саме на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

"Якщо коротко і простими словами, то ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Маляр зазначила, що ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Росіяни зазнають значних втрат, щоденно гине від 600 до 1000 осіб.

"Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - додала заступник міністра оборони України.

Нагадаємо, що основною загрозою для Збройних сил України у Луганській області є кількість мобілізованих росіян.

Протягом наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх напрямках фронту. Вони визначать подальший перебіг подій.

Бахмут продовжує залишатися епіцентром удару російських сил. На північ від міста, в районі Ягідного тривають жорстокі бої.

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