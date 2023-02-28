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Город горит, враг давит: украинский военный записал обращение из Бахмута

Фото: украинский военный записал обращение из Бахмута (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. Российские оккупанты продолжают давить на украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Боец 93 ОМБр "Холодный Яр" записал короткое обращение из города-крепости Бахмут.

"28 февраля, город Бахмут, город горит, враг давит. Все будет Украина!" - сказал он.

Украинские защитники продолжают стойко защищать город.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что самая сложная ситуация складывается именно на Бахмутском направлении, где россияне при наступлении используют тактику истощения и тотального разрушения.

К тому же, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ситуация в районе Бахмута крайне напряженная, ведь оккупанты бросили на это направление наиболее подготовленные штурмовые отряды.

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