Город горит, враг давит: украинский военный записал обращение из Бахмута

Боец 93 ОМБр "Холодный Яр" записал короткое обращение из города-крепости Бахмут.

"28 февраля, город Бахмут, город горит, враг давит. Все будет Украина!" - сказал он.

Украинские защитники продолжают стойко защищать город.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что самая сложная ситуация складывается именно на Бахмутском направлении, где россияне при наступлении используют тактику истощения и тотального разрушения.

К тому же, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ситуация в районе Бахмута крайне напряженная, ведь оккупанты бросили на это направление наиболее подготовленные штурмовые отряды.

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