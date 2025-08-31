Город на генераторах, света еще нет: какая ситуация в Черноморске после атаки РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Одесской ОГА Олега Кипера .

Хотя Кипер не называл населенные пункты, о которых идет речь, скорее всего, имеется в виду ситуация в Черноморске, который атаковали десятки ударных беспилотников.

"Топливо, продукты питания, вода и все необходимые товары в магазинах доступны, цены стабильны, дефицита не наблюдается. Интернет и связь работают бесперебойно, а все банковские учреждения обеспечены генераторами. Больницы также работают в штатном режиме и оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава ОГА о ситуации.

По его словам, водоснабжение сейчас также работает на генераторах. Относительно поставок электричества - активно продолжаются ремонтные работы на атакованных врагом объектах.

"Над восстановлением круглосуточно работают 15 бригад, задействовано 18 единиц техники. В течение дня удалось вернуть свет более 2500 абонентам, но повреждения значительные, а значит процесс восстановления требует определенного времени", - добавил Кипер.