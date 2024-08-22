UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У містах Курської області почали облаштовувати залізобетонні укриття (фото)

Фото: у Курській області встановлюють залізобетонні укриття (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська влада у Курської області почала встановлювати залізобетонні укриття. Їх облаштовують у декількох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Олексія Смірнова у Telegram.

"Сьогодні у Курську почалося встановлення залізобетонних укриттів. Рішення про встановлення таких конструкцій було ухвалено оперативним штабом.", - зазначив він.

Бетонні укриття росіяни хочуть встановлювати у місцях масового скупчення людей. За словами російського губернатора, залізобетонні укриття планують встановити у 60 основних "зупинкових павільйонів" у Курську.

Такі ж залізобетонні укриття встановлюють у Курчатові та Желєзногорську. В останньому місті вже визначили 10 місць для таких укриттів.

Фото: у Курській області встановлюють залізобетонні укриття (t.me/gubernator_46)

 

Ситуація у Курській області

З 6 серпня українські сили оборони проводять операцію у Курській області. Станом на 20 серпня, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ЗСУ просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км.

Російська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській, Курській і Бєлгородській областях на початку "Курського прориву". Попри це Кремль намагається применшити масштаби операції у Курській області.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що частина російських військ у Курській області перебуває практично у котлі.

Що відбувається у Курській області та чи вплине це на війну - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКурська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України