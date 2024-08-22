В городах Курской области начали обустраивать железобетонные укрытия (фото)

Ситуация в Курской области

С 6 августа украинские силы обороны проводят операцию в Курской области. По состоянию на 20 августа, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВСУ продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км.

Российские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской, Курской и Белгородской областях в начале "Курского прорыва". Несмотря на это, Кремль пытается приуменьшить масштабы операции в Курской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что часть российских войск в Курской области находится практически в котле.

Что происходит в Курской области и повлияет ли это на войну - в материале РБК-Украина.

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