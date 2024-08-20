Сирський показав карту операції ЗСУ в Курській області

Збройні сили України у Курській області розширили свою зону контролю до 1263 квадратних кілометрів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час Конгресу місцевих і регіональних влад.

За його словами, росіяни активно реагують на дії українських сил та нарощують чисельність своїх сил. Росія також перекидає війська з інших напрямків.

Головком також розповів, що Росія все ще продовжує обстрілювати населені пункти у Сумській і Чернігівській областях. Окрім того там відбуваються провокації, а росіяни ведуть диверсійно-розвідувальну діяльність.

"Угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області Збройні сили просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км", - розповів Сирський.

Водночас росіяни намагаються не допустити подальшого просування українських підрозділів вглиб території РФ.

Сирський сказав, що подальші дії українських військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки.

Фото: карта операції ЗСУ у Курській області (скріншот)

Головком показав мапу, на якій показану територію, яку у Курській області контролюють українські сили. На ній видно, що ЗСУ просунулися до Коренівки (ще контролюється РФ) на заході, північніше Шептуховки (вже контрольована Україною) та Спального на Сході (теж під українським контролем).