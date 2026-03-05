Їхати можна, але з обмеженнями: влада розповіла про стан моста Патона в Києві

Читайте також про те, що днями у соціальних мережах поширювали начебто нові правилами проїзду мостом імені Є. О. Патона. Там водям радили опускати вікна у машині та відстібати паски безпеки. Однак КМДА заявили, що це фейк.

Першим ці "правила" опублікував голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов. Нагадаємо, що за поширення неправдивої інформації відповідно до статті 173-1 Кодексу України передбачено штраф або виправні роботи.

Додамо також, що у Києві повноцінний ремонт доріг розпочнуть після стабілізації погодних умов, оскільки мороз й сніг погіршили стан покриття.