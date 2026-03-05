RU

Общество Образование Деньги Изменения

Ехать можно, но с ограничениями: власти рассказали о состоянии моста Патона в Киеве

16:45 05.03.2026 Чт
2 мин
Жесткие правила касаются не только веса транспорта
aimg Василина Копытко
На мосту действуют ограничения, установленные еще в 2020-м году (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Мост Патона остается пригодным для проезда, однако водители должны строго соблюдать лимиты на вес и полос движения. Свежее техническое совещание специалистов подтвердило ограничения, которые ввели еще в 2020 году.

Главное:

  • Вердикт специалистов: Эксплуатация моста разрешена, состояние сооружения под постоянным мониторингом.
  • Ограничения по весу: Запрещен въезд авто с нагрузкой на ось более 7 тонн, а общая масса единичного авто не должна превышать 17 тонн.
  • Полосы движения: Сохраняется неравномерная схема - 2 полосы на левый берег и 3 полосы на правый.
  • Крайние полосы закрыты: проезд возле перил моста запрещен, чтобы не увеличивать нагрузку на опоры.

Подробные правила движения

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Институтом стальных конструкций имени Шимановского подтвердили, что действующая схема движения является оптимальной для текущего состояния моста.

Основные запреты:

  • запрещен въезд транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн;
  • максимальная масса единичного транспортного средства - до 17 тонн;
  • максимальная масса транспортных средств в колонне - до 10 тонн;
  • сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый - 2 полосы, с левого на правый - 3.

Что сделали для поддержания моста

В 2025 году мост прошел техническое обследование. Несмотря на то, что сооружение нуждается в реставрации, в последние годы коммунальщики провели ряд поддерживающих работ:

  • усиление перильного ограждения и ремонт гранитных парапетов;
  • очистка главных балок и ремонт деформационных швов;
  • ямочный ремонт покрытия и герметизацию трещин.

Специалисты КП "Киевавтодормост" продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы оперативно реагировать на любые изменения в техническом состоянии конструкций.

Читайте также о том, что на днях в социальных сетях распространяли якобы новые правила проезда по мосту имени Е. О. Патона. Там водителям советовали опускать окна в машине и отстегивать ремни безопасности. Однако в КГГА заявили, что это фейк.

Первым эти "правила" опубликовал глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов. Напомним, что за распространение ложной информации в соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины предусмотрен штраф или исправительные работы.

Добавим также, что в Киеве полноценный ремонт дорог начнут после стабилизации погодных условий, поскольку мороз и снег ухудшили состояние покрытия.

