Ехать можно, но с ограничениями: власти рассказали о состоянии моста Патона в Киеве

Читайте также о том, что на днях в социальных сетях распространяли якобы новые правила проезда по мосту имени Е. О. Патона. Там водителям советовали опускать окна в машине и отстегивать ремни безопасности. Однако в КГГА заявили, что это фейк.

Первым эти "правила" опубликовал глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов. Напомним, что за распространение ложной информации в соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины предусмотрен штраф или исправительные работы.

Добавим также, что в Киеве полноценный ремонт дорог начнут после стабилизации погодных условий, поскольку мороз и снег ухудшили состояние покрытия.