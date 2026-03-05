Ехать можно, но с ограничениями: власти рассказали о состоянии моста Патона в Киеве

Мост Патона остается пригодным для проезда, однако водители должны строго соблюдать лимиты на вес и полос движения. Свежее техническое совещание специалистов подтвердило ограничения, которые ввели еще в 2020 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное:
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Институтом стальных конструкций имени Шимановского подтвердили, что действующая схема движения является оптимальной для текущего состояния моста.
Основные запреты:
В 2025 году мост прошел техническое обследование. Несмотря на то, что сооружение нуждается в реставрации, в последние годы коммунальщики провели ряд поддерживающих работ:
Специалисты КП "Киевавтодормост" продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы оперативно реагировать на любые изменения в техническом состоянии конструкций.
Читайте также о том, что на днях в социальных сетях распространяли якобы новые правила проезда по мосту имени Е. О. Патона. Там водителям советовали опускать окна в машине и отстегивать ремни безопасности. Однако в КГГА заявили, что это фейк.
Первым эти "правила" опубликовал глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов. Напомним, что за распространение ложной информации в соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины предусмотрен штраф или исправительные работы.
Добавим также, что в Киеве полноценный ремонт дорог начнут после стабилизации погодных условий, поскольку мороз и снег ухудшили состояние покрытия.