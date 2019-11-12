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Місія МВФ повернеться в Київ на цьому тижні

Новини » Економіка     12.11.2019 - 16:20
Місія МВФ повернеться в Київ на цьому тижні
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Кредитори обговорять умови нової програми

Місія Міжнародного валютного фонду приїде до Києва в четвер, 14 листопада 2019 року. Про це повідомляє прес-служба представництва МВФ в Україні.

Як зазначив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, місія МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною.

"Місія МВФ на чолі з паном Роном ван Роденом почне свою роботу в Києві в цей четвер 14 листопада 2019 року для продовження обговорення з представниками влади щодо нової програми, яка підтримується Міжнародним валютним фондом", - сказав він.

Місія МВФ повернеться в Київ на цьому тижні

www.imf.org

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування.

Нагадаємо, 7 листопада директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що дискусії між Міжнародним валютним фондом і Україною про нову програму співпраці тривають. Райс підкреслив важливість зміцнення верховенства права і боротьби з корупцією в Україні та зазначив, що узгодження умов нової програми підтримки з боку МВФ вимагає часу.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна підпише угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця 2019 року.

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