Дискуссии о новой программе с Украиной продолжаются, - МВФ

Фото: Джерри Райс (РБК-Украина)

Для согласования условий новой программы необходимо время

Дискуссии между Международным валютным фондом и Украиной о новой программе сотрудничества продолжаются. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Райс подчеркнул важность укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине и отметил, что согласование условий новой программы поддержки со стороны МВФ требует времени.

"После прошедших в этом году выборов украинские власти имеют возможности продвинуться в очень необходимых реформах, и они поставили перед собой очень амбициозные цели трансформирования экономики. Они также запросили новую программу поддержки от МВФ, чтобы помочь им в этом. Дискуссии о новой программе продолжаются", - сказал он.

При этом Райс заявил, что был достигнут прогресс в обсуждении фискальной и монетарной политик, и ключевые меры, обеспечивающие независимость и финансовую стабильность центрального банка.

Представитель МВФ отметил, что Фонд поддерживает глобальную цель более стабильного экономического роста Украины для улучшения жизни украинцев и привлечения инвестиций.

"Украине нужно провести ряд структурных реформ, улучшить качество госуправления, бороться с коррупцией, уменьшить роль государства и олигархов", - сказал Райс.

Напомним, директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон 18 октября заявил, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Украину в течение следующих нескольких недель.

В то же время, 5 ноября министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) пока не подтвердила даты, когда прибудет в Украину.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Украина подпишет соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) до конца 2019 года.