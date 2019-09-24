Миссия МВФ продолжает работать над новой программой для Украины

Фото: Миссия МВФ (пресс-служба НБУ)

Представители миссии встретились с Советом НБУ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продолжает работу над новой программой для Украины. Об этом шла речь во время встречи представителей миссии во главе с Роном ван Руденом членами Совета Национального банка Украины, сообщается на сайте НБУ.

По данным НБУ, представители МВФ проинформировали членов совета Совета НБУ о работе над новой программой и "выразили намерение продолжать конструктивный диалог в этом направлении".

"Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно состояния денежно-кредитного рынка и банковской системы, совершенствования монетарной политики", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 сентября заявил, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину.

Правление Национального банка Украины 12 сентября встретилось с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для работы для переговоров о новой программе.

По данным Bloomberg, Украина договаривается с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования EFF объемом 5 млрд долларов.