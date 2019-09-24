Місія МВФ продовжує працювати над новою програмою для України

Фото: Місія МВФ (прес-служба НБУ)

Представники місії зустрілися с Радою НБУ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) продовжує роботу над новою програмою для України. Про це йшла мова під час зустрічі представників місії на чолі з Роном ван Руденом членами Ради Національного банку України, повідомляється на сайті НБУ.

За даними, НБУ, представники МВФ проінформували членів ради Ради НБУ про роботу над новою програмою і "висловили намір продовжувати конструктивний діалог у цьому напрямі".

"Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо стану грошово-кредитного ринку і банківської системи, вдосконалення монетарної політики", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 11 вересня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну.

Правління Національного банку України 12 вересня зустрілося з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула до України для роботи для переговорів про нову програму.

За даними Bloomberg, Україна домовляється з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму розширеного фінансування EFF обсягом 5 млрд доларів.