UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Миссия МАГАТЭ выехала из Запорожья в Энергодар, несмотря на обстрелы

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Запорожья к ЗАЭС во временно оккупированном Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает о "повышенной военной активности в этом районе", но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Пройдя такой большой путь, мы не собираемся останавливаться", - подчеркнул он.

Напомним, российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.

До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭЭнергодарЗапорожская АЭСВойна России против Украины