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Місія МАГАТЕ виїхала із Запоріжжя в Енергодар, незважаючи на обстріли

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до ЗАЕС в тимчасово окупованому Енергодар, незважаючи на повідомлення про інтенсивний обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знає про "підвищену військову активність в цьому районі", але продовжує виконувати свій план з відвідування об'єкта і зустрічі з персоналом.

"У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Пройшовши такий великий шлях, ми не збираємося зупинятися", - підкреслив він.

Нагадаємо, російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Раніше стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя.

До цього президент України Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

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