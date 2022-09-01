Місія МАГАТЕ виїхала із Запоріжжя в Енергодар, незважаючи на обстріли

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знає про "підвищену військову активність в цьому районі", але продовжує виконувати свій план з відвідування об'єкта і зустрічі з персоналом.

"У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Пройшовши такий великий шлях, ми не збираємося зупинятися", - підкреслив він.

Нагадаємо, російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Раніше стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя.

До цього президент України Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.