Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

По данным российских СМИ, всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения.

Сообщается, что ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет.

Как сообщал спикер МИД Олег Николенко, на ЗАЭС миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:

физической защите станции;

ядерной безопасности;

гарантиях нераспространения ядерных материалов.

Позиция Украины состоит в том, чтобы территория АЭС была демилитаризована, деоккупирована и передана под контроль наших защитников.