Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома" в Telegram.
По данным российских СМИ, всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения.
Сообщается, что ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет.
Как сообщал спикер МИД Олег Николенко, на ЗАЭС миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:
Позиция Украины состоит в том, чтобы территория АЭС была демилитаризована, деоккупирована и передана под контроль наших защитников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне визита миссии МАГАТЭ российские войска обстреляли из минометов площадку Запорожской АЭС, в результате чего отключился 5-й энергоблок. Также в Энергодаре на фоне визита исчезли свет и мобильная связь.
Тем временем генеральный директор Красного Херста Роберт Мардини призвал прекратить "играть с огнем" вокруг Запорожской АЭС и принять меры для ее защиты, чтобы избежать катастрофических последствий.
По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, миссия потребует постоянного пребывания инспекторов на территории станции.
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