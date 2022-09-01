"Время прекратить играть с огнем", - глава Красного Креста о ситуации на ЗАЭС

Международный комитет Красного Креста призвал прекратить "играть с огнем" вокруг Запорожской АЭС. Необходимо принять меры для ее защиты, поскольку последствия могут быть катастрофическими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France 24.

"Настало время прекратить играть с огнем и вместо этого принять конкретные меры для защиты этого объекта и других подобных ему от любых военных действий»,-заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини. По словам Мардини, малейший просчет в отношении ЗАЭС может спровоцировать разрушения из-за которых мир будет сожалеть десятилетиями.