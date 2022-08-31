В МИД назвали главную цель миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС

Эксперты МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС зафиксируют нарушения. После этого международное сообщество должно требовать от России полной демилитаризации станции и возвращения ее под контроль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook .

Он отметил, что крупнейшая в Европе атомная станция почти шесть месяцев находится под контролем российских солдат. За это время оккупанты нарушили семь принципов мирного использования ядерных объектов.

Украина требует освобождения ЗАЭС и ее полной демилитаризации. Для этого международное сообщество должно усиливать давление на РФ.

"В рамках миссии эксперты МАГАТЭ должны зафиксировать нарушение стандартов и норм ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС на фоне российской оккупации. Позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства", - отметил Николенко.

Спикер МИД добавил, что миссия МАГАТЭ чрезвычайно важна. Украина будет делать все, чтобы эксперты безопасно добрались на Запорожскую АЭС.