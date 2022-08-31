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В МИД назвали главную цель миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС

Новина українською →
Киев, Среда 31 августа 2022 14:20
В МИД назвали главную цель миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС Фото: спикер МИД Олег Николенко (slovoidilo)
Автор: Наталья Юрченко

Эксперты МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС зафиксируют нарушения. После этого международное сообщество должно требовать от России полной демилитаризации станции и возвращения ее под контроль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

Он отметил, что крупнейшая в Европе атомная станция почти шесть месяцев находится под контролем российских солдат. За это время оккупанты нарушили семь принципов мирного использования ядерных объектов.

Украина требует освобождения ЗАЭС и ее полной демилитаризации. Для этого международное сообщество должно усиливать давление на РФ.

"В рамках миссии эксперты МАГАТЭ должны зафиксировать нарушение стандартов и норм ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС на фоне российской оккупации. Позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства", - отметил Николенко.

Спикер МИД добавил, что миссия МАГАТЭ чрезвычайно важна. Украина будет делать все, чтобы эксперты безопасно добрались на Запорожскую АЭС.

Напомним, миссия МАГАТЭ уже прибыла в Украину, чтобы посетить Запорожскую АЭС.

Но оккупанты обстреливают коридоры, которыми эксперты должны ехать на ЗАЭС, а также российская армия ударила по городу Энергодар, где находится станция.

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