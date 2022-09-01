В Энергодаре на фоне визита МАГАТЭ пропала связь

На фоне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в Энергодаре пропали свет и мобильная связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Энергоснабжение в городе отключено после утренних обстрелов. Как утверждают пропагандисты, на улицах нет машин и людей, а большинство магазинов закрыто.

Кроме того, на фоне приезда миссии МАГАТЭ в Энергодаре, который является городом-спутником ЗАЭС, пропала мобильная связь.